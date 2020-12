Som abstinent. A čo teraz?

Som v dôchodcovskom veku a nepijem alkohol 25 rokov, teda sa blížim (ak odrátam detské roky) do polovice môjho života bez alkoholu. Bol som alkoholik?

No jasné. Len si skúste pohľadať na internete informácie o tom, kedy začína byť pitie problémom. Odpovedzte si na tie nepríjemné otázky a uvidíte. Ako vraví klasik, ten démon kýs škaredý, chvost vlečúc po zemi, ku mne sa priplazil, do ucha šepce mi.

Tento článok nie je určený ľuďom, ktorí si občas vypijú s mierou. Vy nestrácajte čas čítaním a choďte sa venovať inej činnosti. Šťastlivci akýsi!

Holdujete nadmernému pitiu alkoholu a neviete ako ďalej? Stáva sa to pre vás problémom? Nuž prestaňte chľastať a bude to fajn. Ale nebudete to mať tak ľahké, zvládne to málo ľudí, ale musíte byť o tom presvedčení a nesmierne odhodlaní. Skúste sa otestovať, či máte problém, nepite týždeň – ako sa cítite? Alebo sa zdržte pitia alkoholu na dlhší čas a kľudne to môže byť od 24.12. do 7.1. - vyšlo to?

Ja som to našťastie zvládol a nemusel som absolvovať protialkoholické liečenie, ale dalo to zabrať a bola to drina, pre mňa i moju rodinu. Keby nebolo mojej „otravnej“ manželky (nech ju všetci cherubíni ochraňujú), ktorá sa modlila za mňa a za rodinu, tak neviem ako by som dopadol. Neustále dobiedzala a dobiedzala. Dlho mi trvalo, kým som si uvedomil, že mám problém. Ale viete, čo je najťažšie? To priznanie, že máte problém. Pokiaľ si to človek úprimne neprizná sám pred sebou, tak je márne všetko snaženie. Rodina vás môže dať proti vášmu presvedčeniu na protialkoholické liečenie, a len čo vás pustia, začnete zas. Poznal som veľa takých „hrdinov“, ktorí si to nepriznali a teraz ležia na cintoríne. Nech odpočívajú v pokoji.

Chľastanie je ako vred, ktorý musí takpovediac dozrieť, aby sa dal vytlačiť. Ak ste sa už prepili do tejto fázy, tak sa náhle ocitáte na rázcestí, kde jedna cesta vedie do pekla a druhá do celoživotnej abstinencie. Je to špecifický prípad, keď nie je úplne jasné, či to máte takpovediac vo vlastnej réžii. Ak ste veriaci, tak proste a klopte a bude vám to dané. Verte mi. Už počujem tie kuvičie hlasy, ktoré vravia, že radšej do pekla ako celý život abstinovať, alebo peklo ako peklo. Ha-ha-ha.

Celoživotná abstinencia vyžaduje pevné odhodlanie, silnú vôľu a pomoc blízkych i okolia. Tak aký je život abstinenta?

Predstavte si v mysli, aké by to bolo, keby ste sa zbavili závislosti od alkoholu. Ak sa vydáte po tej správnej ceste, tak získate tieto výhody:

máte zamestnanie (odhliadnuc od straty zamestnania v súvislosti s koronou);

máte rodinu (pokiaľ sa nerozvediete);

šetríte peniaze (pokiaľ o ne neprídete z iných dôvodov);

môžete si hocikedy sadnúť za volant (ak máte za aký);

pamätáte sa, čo sa stalo včera (pokiaľ nemáte Alzheimera);

ráno nemáte nutkanie si znovu vypiť (takzvané poprávko)

a veľa iných výhod

Vidíte, vediete úplne normálny život. Pokiaľ nezačnete piť. A prečo som napísal tento článok? Som to určitým ľuďom dlžný, ako aj dúfam, že to niekomu pomôže.

A čo sa stalo počas tých 25 rokov mojej abstinencie? Úmrtia v rodine, tragédie, svadby, všelijaké oslavy a toľko núkania a na zdravie a živio. A nekazím žiadnu zábavu, čo môžu to potvrdiť ľudia ktorí ma poznajú. A vediem úplne normálny život so všetkými jeho radosťami a starosťami. Ale alkohol pre mňa neexistuje a nie je to chvalabohu žiadna téma. Ešte jedna rada na záver, venujte sa nejakej činnosti, čo vás bude baviť alebo si nájdite nejakého koníčka.

Prosím, aby to nevyznelo ako chválenkárstvo, lebo ja som v podstate zbabelec. Ale vravím si, že lepšie je byť živým psom ako mŕtvym levom. Títo psi sú veľkí čudáci a ja som jedným z nich. Dúfam, že som vás neuviedol do rozpakov. Ak áno, tak sa vám ospravedlňujem a na zdravie.