Armáda, demokracia a iné

Je dobré, že máme armádu. A máme? Aká je to armáda? Je bojaschopná, dobre vyzbrojená a akcieschopná? A rodičia a starí rodičia, pustili by ste ich bojovať, keby to bolo ozaj nevyhnutné? A za čo by bojovali?

Za čo má cenu bojovať, ak nie za našu domovinu, rodinu a pri obrane našej prekrásnej vlasti. A kto sú naši spojenci? No predsa aj Maďari aj Poliaci a aj ostatné európske demokratické národy. My nie sme žiadni útočníci, my Európania nezaberáme cudzie územia, my sme sa dúfam už poučili v dvoch hrozných a krvavých vojnách, že jediná cesta je spolupráca. Aj s Nemcami, Francúzmi a aj s Angličanmi, ktorý síce vystúpili z Európskej Únie, ale aj tak sú to naši. Aj Rusi boli naši a za to im patrí obrovská vďaka a sláva a nemali by sme zabúdať, že nás oslobodili od tej fašistickej pliagy.

Kto je potom nepriateľ? No každý kto by chcel ohroziť náš spôsob života a naše hodnoty. Nemusím tu predsa vymenúvať tie hodnoty ako sloboda (vo všetkých jej formách) a demokracia. Ale prečo niekomu vadí, že chceme prijať obrannú a bezpečnostnú stratégiu? Všímate si tú hybridnú vojnu, ktorá sa vedie na všetkých úrovniach a v každom čase bez oddychu a na každom kroku a pri všetkých príležitostiach? Kto má na to vyladenú myseľ, to vie jasne rozpoznať. Ľudia používajme kritické myslenie, než niečomu uveríme a preosejme to na všetkých možných sitách s rôznymi okami.

Viete v tom dokumente ani nemôže byť všetko detailne povedané, to nejde; takéto prehlásenia sú vždy vedené v diplomatickom žargóne. Ja si to môžem dovoliť a preto tu píšem tie svoje názory. Bol som dva roky na vojenčine v bojovom útvare a potom aj na manévroch ako bolo za socializmu zvykom; a poviem Vám, že vojna je sviňa ale niečomu nás naučila a síce odolnosti. Nás len tak niečo nezlomí, my nie sme nejaké bábovky, ktoré sa celý deň pri počítači hrajú na vojakov.

Prikláňam sa k názoru, že chlapci by mali absolvovať vojenskú službu, i keď nie dvojročnú, tak aspoň ročnú. Nech dostanú do krvi vojenskú disciplínu, aby mali aspoň „šajnu“ o čom to celé je. Potom nebudú mať o vojne romantické predstavy a stanú sa z nich muži.