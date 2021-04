Prednedávnom sa zaťko boril s Excelom a dcéra mu vraví, však choď za dedom a tak ma zaťko poprosil, či by som mu neurobil nejakú tabuľku. Jasné, tabuľky to bolo moje, nuž som súhlasil.

Nakoniec vysvitlo, že nechce len tabuľku, ale také kvázi mini skladové hospodárstvo. Keďže tento tabuľkový kalkulátor ma celý život fascinoval a celkom dobre som sa v ňom vedel orientovať, tak som sa do toho pustil. Nič robustné, čo najjednoduchšie. Záhlavie som urobil, postupne som začal zadávať jednotlivé materiálové položky, až som sa dostal na spodok obrazovky a záhlavie mi zmizlo z dohľadu. No jasné, treba hlavičku a prvý stĺpec zafixovať a tu som narazil na prvú prekážku. Ako sa to robí? Bože, to snáď nie je pravda, takéto triviálne veci, kde to je? Mám anglickú verziu, tak hľadám na hlavnej lište Home, Data, Review, View, aha tu to je, no konečne. A tak to išlo, respektíve nešlo aj s filtrovaním a vy čo ovládate Excel, viete o čom hovorím.

Čas tie dráhy proste zavial a normálne som musel prekopať tie záveje v mojich synapsiách ako snežným pluhom. Už som v seniorskom veku, pár rokov na dôchodku, venujem sa vnúčatám a záhrade a tieto veci som odsunul na vedľajšiu koľaj. Je to ako s cudzími jazykmi, keď ich nepoužívate, tak zakrniete. Je to na šľak trafenie, ale je to pravda, že človek sa narodí hlúpy, potom sa čo to naučí a napokon na starobu postupne hlúpne a hlúpne.

No ale postupne som si pospomínal, potom, čo som znovu objavil už dávno objavené triviálnosti a mal som z toho radosť, že to so mnou nie je až také zlé. Postupom času som ponahadzoval zoznamy materiálov, kalkulácie, dodávateľov a tak ďalej. Pritom som potreboval vypočítať priemerné ceny materiálov a surovín a znovu som sa zasekol. Výpočet polí. V Exceli sú na to pekné vzorce, tak som znovu musel pohľadať v mojom archíve a rád by som sa s Vami o ne podelil.

Predpokladajme, že máme tabuľku materiálov, množstva, cien a chceme vypočítať vážený aritmetický priemer za jednotlivé materiály pomocou maticových vzorcov z tejto tabuľky:

(Ján Škerko)

Tu na tomto obrázku sú možné spôsoby výpočtu:

(Ján Škerko)

No dá sa to zrejme aj ináč, ale to už prenechám mladším.