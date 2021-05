Je desiatka šťastné číslo pre Petra Sagana?

Kto sleduje cyklistiku na tohtoročnom Giro d'Italia, ten bol nadšený priebehom desiatej etapy, v ktorej sa celý tím Bora-Hansgrohe doslova obetoval v prospech Petra Sagana s neistou koncovkou.

Taktika bola jasná, „odpárať“ v dvoch stúpaniach čo najviac čistokrvných šprintérov, aby to mal Peter v závere jednoduchšie. Takto v papučkách pri televízore sa nám to pekne sledovalo, ale všetci pretekári v pelotóne ( a aj vrchári) mali čo robiť, aby sa udržali. Dokonca aj Egan Bernal po skončení etapy priznal, že to nebolo až také jednoduché. Cyklisti Bory ťahali na špici a išli na hrane, popritom si ale museli dávať pozor, aby im Peter stíhal a videli sme to ohromné úsilie, tú vôľu, ktorú do toho dával. Táto taktika napokon slávila úspech, keď tomu tempu nestíhali šprintéri ako Tim Merlier, Dylan Grönewegen a nakoniec ani Giacomo Nizzolo. V stúpaniach sa udržal ale Fernando Gaviria, Davide Cimolai a prekvapivo aj Elia Viviani. Na čelo pelotónu prišli aj cyklisti z týchto tímov a pomohli borcom Bory navýšiť tempo a definitívne sa zbaviť prenasledovateľov.

No a potom sme si s napätím počkali na záver etapy, ktorý bol v skutku veľmi zaujímavý. Peter išiel do posledného úseku z čela, Viviani urobil chybu, keď sa nezavesil za svojho pretekára, ktorý mu chcel rozbehnúť šprint a vyčkával. A potom to prišlo, ako blesk z jasného neba vyštartoval Molano, ktorý rozbiehal šprint pre Gaviriu, ten na sekundu zaváhal, čoho využil Peter a zavesil sa za Molana a v poslednej zákrute 200 metrov pred cieľom sa od neho odpútal stíhaný Gaviriom, ale Peter išiel ako za starých čias a nedal mu šancu ho predbehnúť.

Peter sa svojmu tímu odmenil za obetavú prácu víťazstvom v etape a dostal sa na čelo bodovacej súťaže o cyklámenový dres.

Peter má na desiatky zjavne šťastie, lebo aj pred rokom vyhral desiatu etapu po fenomenálnom výkone. V tom roku sa mu nie príliš darilo, ale bol to znovu on a bola ohromná radosť sledovať, ako zobral šťastie do vlastných rúk a nôh a v stúpaniach sa zbavil Arnauda Démara, ktorý bol dovtedy v šprintoch neporaziteľný (aj z dôvodu, že mal „vláčik“) a v poslednom stúpaní sa zbavil aj Bena Swifta a sám si prišiel pre víťazstvo.

Peter Sagan nás stále baví a robí nám radosť. Ďakujeme Peťo a nech ti to vydrží, čo najdlhšie!